« Tu es mon ami, mon amour, mon amant » : Beverly et Vivian LOVE TO LOVE

Vivian a emmené Beverly pour une session SPA en amoureux. Il profite d’un moment jacuzzi pour trinquer à « leur folie » et aussi être plus expressif que d’habitude. « J’ai vraiment des sentiments pour toi » lui avoue Vivian. « Tu m’as aidé à avancer, je t’adore de jours en jours de plus en plus ». Beverly est aux anges, « c’est juste magnifique », « tu me prouves de jour en jour que tu es sincère », lui confie-t-elle. « Aujourd’hui j’ai trouvé l’amour, ici t’es mon ami, mon amour et mon amant » déclare Beverly à Vivian, des étoiles plein les yeux. Faut dire que ça change de les voir se parler sans se disputer et ça les cœurs brisés l’ont bien remarqué… Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé Vendredi 6 avril, à 19h20 sur TFX.