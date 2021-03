Eva en crise contre Antho : leur terrible nuit au paradis

Le lendemain de leur escapade romantique, Eva est très remontée ! Elle a quitté précipitamment l’hôtel pour retourner dans la villa. Les Cœurs Brisés sont choqués de la voir arriver seule ! Ils se demandent ce qu’il a bien pu se passer… Ils trouvent Eva très en colère et blessée mais ne comprennent pas pourquoi ! Lorsqu’elle raconte toute l'histoire, ils restent tous choqués et sans voix face au comportement qu’a eu Anthony avec elle. Il lui a menti droit dans les yeux et a profité d’elle ! La villa est très remontée contre lui et n’attend qu’une chose, c’est la version d’Antho. Extrait de l’émission du 24 Mars 2021.