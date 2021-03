Eva et Antho officialisent leur couple !

Eva et Antho profitent, grâce à Yann Piette, d’une escapade Romantique entre amoureux. Eva en profite pour mettre les choses au clair avec Antho. Son comportement avec elle depuis le début de l’aventure ne lui plaît pas du tout ! Il a souvent dépassé les limites… Cependant, Antho sait qu’il doit se rattraper et décide de lui ouvrir son cœur. Pour une fois, elle le trouve sincère et est touchée par son discours. Ils décident donc d’officialiser leur couple pour de bon et se promettent d’être sincères. Extrait de l’émission du 23 Mars 2021.