[SPOILER] - Eva inconsolable, Anthony seul contre tous

Eva et Anthony avaient officialisé leur couple lors d’une escapade romantique. Mais la lune de miel aura vite tourné court puisque dès leur retour à la villa, Eva avait raconté sa nuit cauchemardesque… Antho n’a pas été sincère avec la jeune femme et les cœurs brisés n’ont pas l’intention de lui pardonner. Eva elle, est toujours inconsolable et refuse même d’aller à son coaching avec Lucie. Va-t-elle quitter l’aventure ? Spoiler de l’émission diffusée Mardi 30 mars sur TFX.