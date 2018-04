EXCLU COULISSES - Toute l’équipe de La Villa fête la « FIN DE TOURNAGE »

En exclusivité pour MYTF1, découvrez les coulisses de fin de tournage de la Villa des Cœurs brisés, Saison 3. Les cœurs brisés enfin prêts à quitter la villa, sont retenus par la météo qui en a décidé autrement. « C’est un signe » crie Manue, trempée par la pluie qui s’abat sur Saint-Martin. Ceux qui étaient déjà prêts à décoller décident finalement de rester s’abriter dans la villa. Et c’est l’occasion pour l’équipe de production de clôturer l’aventure et d’annoncer aux cœurs brisés la « FIN DE TOURNAGE ». A l’unisson, ils crient tous de joie, et en profitent pour faire une dédicace personnelle à chaque membre de l’équipe qui les a accompagnés durant 3 mois. Tous les cœurs brisés les remercient en musique et dans une ambiance festive. Et c’est sur la chanson symbolique « amour ou amitié » de Céline Dion, qu’ils font tous une dernière danse et une chose est sûre, cette année l’amour a triomphé ! Rendez-vous très bientôt sur TFX pour une nouvelle saison de la villa des cœurs brisés.