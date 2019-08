EXCLU - Direction Las Terrenas pour les couples de la saison 2 !

L’aventure commence ! Les couples font connaissance et Fidji et Dylan semblent déjà être mis à l’écart, les autres candidats ne pensent pas qu’ils soient sincères dans leur démarche. Après plusieurs heures d’avion, les couples atterrissent enfin en République Dominicaine et chacun profite de l’hôtel à sa manière… Certains couples font du sport pour être au meilleur de leur forme, alors que d’autres bronzent tranquillement au bord de la piscine. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.