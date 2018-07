EXCLU Episode 1 - A peine arrivés, la complicité des couples déjà testée

A peine leurs valises posées, les huit couples présents pour cette nouvelle aventure de « La villa, la bataille des couples » sont déjà testés. La première épreuve consiste à tenir la flamme d’une bougie allumée dans des conditions, bien évidemment, non optimales. Très rapidement, beaucoup perdent patience comme Steven et Cassadra, Jesta et Benoît ou encore, Beverly et Vivian. L’enjeu est gros : ne pas être nominé et ne pas perdre deux bracelets, soit 10 000 euros… Rendez-vous ce soir pour le premier épisode de La villa, la bataille des couples, dès 18h30 sur TFX !