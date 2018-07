EXCLU EPISODE 10 – Blessée par les propos de Beverly, Jesta est en larmes

Ces derniers temps, Beverly se sent exclue du « clan des 6 ». Remontée, elle a tenue des propos inappropriés envers Jesta, son coup de cœur de l’aventure. Blessée, la candidate ne peut contenir ses larmes. « Ca me met sur les nerfs tout ça », explique-t-elle, avant d’ajouter : « Elle nous a dit que si demain elle pouvait partir avec les autres, elle partirait (…) Alors que pour moi, on est vraiment amies ». Rendez-vous ce soir pour le dixième épisode de « La villa, la bataille des couples », dès 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 10 du vendredi 27 juillet 2018.