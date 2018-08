EXCLU – Episode 14 : Sébastien déménage, « Ce soir, les sunlights sont morts »

Entre Hillary et Sébastien rien ne va plus. De retour à la villa, Hillary reste avec sa copine Jazz. Sébastien quant à lui se retrouve vite tout et doit trouver une chambre où dormir. « Pour l’instant, il n’y a plus de sunlights » confie Jazz. Ni une, ni deux, Sébastien se rend dans la chambre de Jesta et Benoît, « bon les gars, je peux dormir avec vous ou pas ? » demande Sébastien, plutôt gêné. Tom et Hagda étant partis, c’est le seul lit disponible dans la villa. « Par contre tu ne dors pas dans notre lit » rigole Jesta qui ne croit pas si bien dire. Sébastien est parti dans « un monologue » qui peut durer toute la nuit… Alors est-ce une simple tempête avant le retour du soleil (des sunlights) ? Réponse dès ce soir pour un épisode inédit de La Villa, La bataille des couples dès 18h30 sur TFX.