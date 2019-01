Exclu - Episode 15 : Cloé encaisse, Virgil rigole ! 😲

Dans l’épisode 15 de La Villa des CƓurs brisĂ©s, CloĂ© et Virgil rentrent de leur date de 24 heures. Cela fait quelques jours que CloĂ© et Virgil sont en couple en cachette. Pour parfaire leur histoire, ils continuent Ă mentir aux autres habitants. Seulement, CloĂ© passe pour la mĂ©chante qui refoule Virgil et Virgil pour l’amoureux malheureux. CloĂ© va-t-elle continuer Ă accepter cette situation ? RĂ©ponse dans l’épisode 15 de 14 La Villa des CƓurs brisĂ©s diffusĂ© du lundi au vendredi Ă 18h50 sur TFX.