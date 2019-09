EXCLU EPISODE 16 - Cloé et Virgil parlent de leur mission infiltration

Cloé et Virgil ont une stratégie bien à eux. Ils sont à la fois dans le camp de Mélanie et à la fois dans le camp de Fidj. Le clan de Mélanie est au courant de leur double jeu, Fidji et Dylan vont-ils le découvrir ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 16 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.