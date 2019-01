Exclu - Episode 16 : Maira débarque à la villa, Illan est « ravi » !

Dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs brisés, Maira décide de faire une surprise à Illan et débarque à la villa. Seulement, Illan n’est pas aussi enthousiaste que Maira le pensait. Il décide de la prendre à part et de lui expliquer ce qu’il ressent : "je suis perdu, les habitants de la villa disent que tu n’es pas la femme de ma vie" confie-t-il. Maira s’étonne de sa réaction : "je suis déçue, je pensais qu’il avait plus de caractère que cela". Illan va-t-il écouter les autres et mettre un terme à son histoire avec Maira ? Réponse dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs brisés.