Exclu - Episode 19 : Beverly PANIQUE coincée au dessus du vide en pleine forêt !

Dans l’épisode 19 de La Villa des Cœurs brisés, Matthieu, Illan, Mélanie, Julia, Jennyfer et Beverly partent faire de la tyrolienne dans la forêt tropicale. Certains cœurs brisés se sentent plus à l’aise que d’autres. Face à la plus longue tyrolienne du parcours certains paniquent pendant que d’autres rigolent. Matthieu s’amuse à raconter n’importe quoi : « Elles ne comprennent même pas le français alors elles ne vont pas comprendre l’espagnol » confie le beau brun. Beverly se lance et reste bloquée, la jeune femme panique. Comment va-t-elle s’en sortir ? Réponse dans l’épisode 19 de La Villa des Cœurs brisés.