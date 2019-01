Exclu - Episode 20 : La blague de Vivian et Beverly qui tourne mal !

Dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs brisés, Vivian et Beverly décident de se moquer de Jelena. Ils partent fouiller dans ses affaires. Jelena arrive en courant et découvre la scène ! La jeune femme s’énerve contre les amoureux : « Vivian n’a du respect pour rien et pour personne, il n’en a rien à faire de ce que les gens peuvent penser » s’exclame la jeune femme. Tout le monde s’en mêle et la blague tourne mal ! Les autres cœurs brisés vont-ils s’en mêler ? Réponse dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.