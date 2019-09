Cloé et Virgil discutent autour de la piscine. Cloé se méfie du comportement de ses amis Julia et Bastien. Pour elle, le couple n'est pas sincère. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 21 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.