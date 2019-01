Exclu - Episode 21 : Virgil a des doutes sur sa relation avec Cloé !🙁

Dans l’épisode 21 de La Villa des CƓurs brisĂ©s, Virgil et CloĂ© sont en couple depuis quelques jours. Virgil dĂ©cide de prendre Matthieu Ă part et de se confier. Le jeune homme doute des sentiments de CloĂ©, il a l’impression que la jeune femme n’est pas Ă l’aise et qu’elle n’est pas attachĂ© Ă lui. Virgil est perdu il ne sait pas si sa relation avec CloĂ© va continuer. Va-t-il quitter CloĂ© ? RĂ©ponse dans l’épisode 21 de La Villa des CƓurs brisĂ©s diffusĂ© du lundi au vendredi Ă 18h50 sur TFX.