Exclu - Episode 27 : Julien en PANIQUE avant son coaching

Dans l'épisode 27 de La Villa des Coeurs brisés, Julien reçoit un message de la part de Lucie, la love coach. Le jeune homme se lève pour se préparer et le stress commence à monter : « jusqu’à présent les coachings de Lucie m’ont fait plus de mal que de bien » confie Julien. En effet, précédemment Lucie lui a rappelé son histoire avec son ex petite amie Martika. Comment se coaching va-t-il se passer ? Va-t-il lâcher prise ? Réponse dans l’épisode 27 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX .