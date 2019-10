EXCLU EPISODE 28 - Cloé prête à trahir Julia et Bastien ?

Cloé retrouve Mélanie, Fidji et Wafa pour parler de la prochaine cérémonie des bracelets. En effet, la jeune femme tient encore à Julia et Bastien, ses amis de toujours et elle ne se sent pas prête à voter contre eux. Mélanie, Fidji et Wafa tentent de lui ouvrir les yeux sur cette amitié qui semble appartenir au passé... Quel choix fera Cloé ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 2 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.