Exclu - Episode 28 : Le date de 24h de Jennyfer s'annonce mal 😔

Dans l’épisode 28 de La Villa des Cœurs brisés, Jennyfer part en date de 24 heures avec son prétendant. Les deux tourtereaux mangent au restaurant et le prétendant de Jennyfer essaie de faire la conversation. Seul problème la jeune femme se rend compte très vite qu’elle n’a pas grand-chose en commun avec lui : « le week-end je préfère profiter et sortir que dormir, mais je me dis qu’il faut que j’essaie de creuser, sur un malentendu, ça peut venir plus tard » confie-t-elle. Jennyfer va-t-elle continuer son date de 24 heures avec son prétendant ? Réponse dans l’épisode 28 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.