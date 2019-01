Exclu - Episode 29 : Une nouvelle candidate débarque dans la Villa et ça va chauffer ! 🔥

Dans l’épisode 29 de La Villa des Cœurs brisés, une nouvelle candidate fait son entrée ! Il s’agit d’Inès, l’ex de Virgil. Ils ont vécu une histoire d’amour dans une précédente aventure et les deux cœurs brisés ne se sont pas revus depuis leur rupture : « je suis très bien accueillie, je vois Illan qui est mon ami dans la vraie vie. Je remarque une chose c’est que Virgil n’est pas là et pour le moment ça me rassure » confie la jeune femme. Comment va réagir Virgil en voyant son ex dans la villa ? Réponse dans l’épisode 29 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.