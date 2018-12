Exclu - Episode 3 : La "tenue de combat" de Jelena ne laisse pas Matthieu indifférent

« Ce soir on sort faire la fête , on se met en bombe et j’espère qu’il y aura encore un petit rapprochement entre Matthieu et moi » confie Jelena. En effet, depuis leur arrivée dans la villa les deux célibataires ne se lâchent pas. Matthieu et elle sont sans cesse en train de se tourner autour. Et ce soir, Jelena a sorti « sa tenue de combat » s’exclame Matthieu. Il ne s’en remet pas, « elle me plaît, à l’intérieur de moi je suis en train de bouillir ». Jelena et Matthieu vont-ils concrétiser ? La soirée va-t-elle se passer comme prévue ? Réponse dans l’épisode 3 de la Villa des Cœurs brisés 4.