EXCLU Episode 3 - Tom et Hagda ont tranché, « on veut sauver notre peau »

Lors de la première épreuve physique, Tom et Hagda se sont démarqués de leurs camarades et sont arrivés premier. Pour les féliciter, Christophe Beaugrand leur a donné un pouvoir absolu : enlever un bracelet, d’une valeur de 5 000 euros, à l’un des couples. Mais visiblement, le choix n’est pas facile à faire et cela apporte quelques tensions supplémentaires au sein de la villa… Quelle décision le duo va-t-il prendre ? Rendez-vous ce soir pour le troisième épisode de La villa, la bataille des couples, dès 18h30 sur TFX !