EXCLU EPISODE 30 - Mélanie et Vincent baignent dans l'amour

Mélanie et Vincent partagent un moment complice dans la piscine de la villa. Ils profitent aussi de cette baignade pour faire le point sur leur relation avec Fidji et Dylan, autrefois ennemis mais aujourd'hui alliés dans l'aventure. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 4 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1

