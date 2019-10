Oussama se questionne sur la cérémonie et craint un éventuel départ. Maxime et Alizée essayent de le rassurer en évoquant plusieurs possibilités pour le sauver. Les alliés d’Oussama et Inès cherchent un binôme à rallier à leur cause et ainsi sauver l’équipe verte. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

