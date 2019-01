Exclu - Episode 32 : Sarah s'énerve, Mélanie jubile !

Dans l’épisode 32 de La Villa des cœurs brisés, Lucie envoie une bonne nouvelle aux cœurs brisés. Jordan, Mélanie, Jelena, Virgil et Vincent partent à Cuba. Mélanie est ravie de partir à Cuba avec son coup de cœur de l’aventure, Jordan. De son côté, Sarah est en colère. En effet, Jordan qu’elle apprécie de plus en plus part avec Mélanie. Jordan va-t-il faire un choix un jour ? Mélanie et Sarah vont-elles rester en bon terme ? Réponse dans l’épisode 32 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.