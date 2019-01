Exclu – Episode 34 : « 10 ans de thérapie pour oublier ça ! » Jennyfer sous le CHOC 😲

Dans l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés, Jennyfer et Inès rejoignent les garçons dans la salle de bain. Seul problème, Illan est nu dans son bain. Jennyfer hurle et les deux jeunes femmes partent en courant : « ça va me valoir 10 de thérapie » confie Jennyfer. Elle a peur de ne pas pouvoir s’en remettre. Illan lui, n’a pas l’air si perturbé que ça. Extrait de l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.