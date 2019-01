Exclu - Episode 35 : Sarah prend une décision radicale avec son prétendant !

Dans l'épisode 35 de La Villa des Cœurs brisés, Sarah souhaite prendre une décision radicale avec son prétendant. Pour une fois et grâce au coaching de Lucie, la jeune femme décide de l'inviter à la villa pour lui avouer ses ressentis. Sarah explique qu’elle est intéressée par un autre homme dans la villa. Nathanael son prétendant comprend sa situation et ne lui en veut pas : « tu es un homme extraordinaire et j’espère que tu trouveras quelqu’un à ta hauteur » lui confie Sarah. Pour qui Sarah a-t-elle pris cette décision ? Réponse dans l’épisode 35 de La Villa des Cœurs brisés.