EXCLU EPISODE 36 - Cloé ne supporte plus Wafa

Avant l’épreuve Arena, Cloé et Virgil débrief sur la dispute avec Wafa. Cloé s’agace du comportement de la jeune femme. Elle reproche à Wafa de se mêler des histoires des autres habitants et de les engrainer. L’équipe jaune se motive pour l’épreuve et est optimiste pour le pilier de la confiance. Ils espèrent que Wafa et Oliver soient nominés cette semaine. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

