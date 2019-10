EXCLU EPISODE 36 - Inès et Oussama réagissent après leur élimination

Inès et Oussama ont été éliminés à l’issue de la huitième semaine de compétition. Le couple n’est pas surpris de cette élimination. Ils regrettent néanmoins de ne pas avoir gagné une épreuve. Mais pour eux, leur plus belle victoire est de repartir ensemble. Inès et Oussama espèrent que leurs amis Alizée et Maxime iront le plus loin possible. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

