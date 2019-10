Après la cérémonie d’élimination, l’absence d’Inès et Oussama se fait vite ressentir dans la chambre d’Alizée et Maxime. Ils découvrent des mots laissés par leurs amis et se motivent pour gagner et aller le plus loin possible… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

