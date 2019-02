Exclu - Episode 36 : Virgil se rapproche de Cloé, Inès voit rouge !

Dans l’épisode 36 de La Villa des Cœurs brisés, Virgil rentre de son séjour à Cuba. Comme d’habitude lui et Cloé se tournent autour et tout cela devant Inès. La jolie brune voit rouge et ne comprend pas le comportement de Virgil. Voyant son ex le dévisager, Virgil souhaite parler avec elle, seulement, Inès n’est pas du même avis et ne veut plus entendre parler de Virgil. Comment leur relation va-t-elle évoluer ? Où en est Virgil dans ses relations sentimentales ? Réponse dans l’épisode 36 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.