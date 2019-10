Dans leur chambre, les blanches et les roses plaisantent. Oliver est « désactivé » et ne peut donc pas répondre aux attaques des trois filles. Alizée et Maxime rejoignent la conversation et chambre également Oliver. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

