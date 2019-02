Exclu - Episode 38 : Virgil avoue LA VERITE à Virginie !

Dans l’épisode 38 de La Villa des Cœurs brisés, Virginie a fait son entrée dans la villa. Une entrée qui n’a laissé personne indifférent surtout les deux ex de Virgil, Cloé et Inès. Virgil se précipite sur Virginie pour lui avouer la vérité. Il lui raconte avoir embrassé Cloé après l’avoir embrassé elle, le même soir. Virginie est choquée et ne sait plus quoi dire, comment va-t-elle réagir face à cette révélation ? Réponse dans l’épisode 38 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.