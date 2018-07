EXCLU Episode 4 - Entre Hillary et Virginie, c’est la « guerre » !

Virginie et Hillary ont leur première discussion depuis le début de l’aventure. Entre les deux filles, c’est Shogun qui est au cœur des problèmes. En effet Vincent, le copain de Virginie est aussi l’ex d’Hillary. Virginie n’apprécie pas qu’Hillary veuillent se réconcilier avec Vincent alors que ça fait 1 an qu’ils ne se parlent plus. Elle la pense stratégique et manipulatrice et ne se gêne pas de lui faire savoir… Entre les deux le ton monte rapidement… Alors rendez-vous dès ce soir pour un nouvel épisode inédit de votre télé-réalité de l’été, La Villa, La bataille des couples dès 18h30 sur TFX.