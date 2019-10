Cloé et Virgil ont été éliminés à l’issue de la neuvième semaine de compétition. Cloé est remontée contre les gris et les roses. Elle ne veut absolument pas qu’ils remportent la compétition. Quant à lui, Virgil est triste de quitter l’aventure et ses amis. Il témoigne sa fierté à Cloé. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

