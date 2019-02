Exclu - Episode 41 : un cœur brisé fait son retour dans la villa ?

Dans l’épisode 41 de La Villa des Cœurs brisés, Mélanie appelle sa copine Jelena. La jolie brune avait quitté l’aventure il y a quelques jours à cause de son ex Matthieu. Mélanie conseille à sa copine de revenir dans l’aventure et plus forte que jamais. Jelena accepte. Elle retrouve les cœurs brisés ce soir mais chut, personne ne le sait ! Comment vas réagir Matthieu en revoyant Jelena ? Réponse dans l’épisode 41 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.