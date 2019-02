Exclu - Episode 44 : Jelena determinée à oublier Matthieu

Dans l’épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés, Jelena et Mélanie partent en date. Mélanie a demandé à Jelena de venir avec elle pour se changer les idées et surtout oublier Matthieu. Jelena accepte plus pour faire rager son ex petit copain que pour rencontrer un nouveau garçon. Mélanie espère quand même que sa copine ne va pas parler de Matthieu pendant tout le date. Jelena va-t-elle avoir un coup de cœur ? Réponse dans l’épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.