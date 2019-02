Exclu - Episode 45 : CLASH VIOLENT entre Jelena et une prétendante !

Dans l’épisode 45 de La Villa des Cœurs brisés, les garçons sont en soirée tentation à la villa. Les filles sont rentrées de leur soirée pour écouter et regarder ce qui se passe du côté des garçons. Jelena ne peut pas s’empêcher d’espionner Matthieu. D’un coup, un élan de colère lui prend et elle décide d’envoyer un message à Vincent un peu provocateur. Evidemment, les prétendantes se défendent et s’ensuit un un clash hyper violent. Extrait de la Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.