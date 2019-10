Avant de se coucher, les blanches et les oranges discutent de leur nouvelle alliance. Leur but : aller le plus loin possible avec Mélanie et Vincent. Pour cela, ils doivent tout donner dans les épreuves. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

