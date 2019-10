Après la trahison de leurs alliés, Wafa et Oliver ne veulent pas se mélanger à eux. Alizée et Maxime essayent de les convaincre de venir à la soirée années 80, en vain. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

