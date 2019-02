Dans l’épisode 48 de La Villa des Cœurs brisés, après la valise à bombe qui a créé un énorme clash entre les coeurs brisés et Cloé, celle-ci se sent mal et très isolé... Elle n'a plus la force de rester dans une ambiance aussi tendue... Mais elle peut compter sur le soutien de son amie Jennyfer ! Cloé va-t-elle quitter la villa des coeurs brisés? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.