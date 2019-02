Dans l’épisode 49 de La Villa des Cœurs brisés, après plusieurs rendez-vous, Jennyfer et Alex commencent à réellement s'attacher l'un à l'autre. Cette situation perturbe Jennyfer, elle a l'impression d'avoir 15 ans et d'être rouge comme un " coquiquelot". Jennyfer va-t-elle passer le cap et proposer à Alex de venir à la villa ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.