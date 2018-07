EXCLU Episode 5 - Vivian veut quitter l’aventure

Le ton monte entre Beverly et Vivian. Et pour cause, Beverly lui reproche d’être trop stratège, égoïste et de participer à l'aventure juste « pour gagner de l’argent ». Vivian, vexé par ces remarques, a pris sa décision : il va quitter l’aventure. Mais le jeune homme n’est pas très crédible et les autres candidats en sont sûrs, il n’aura pas le courage de s’en aller. Vivian va-t-il réellement quitter la villa ? Rendez-vous ce soir pour le cinquième épisode de La villa, la bataille des couples, dès 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 5 du vendredi 20 juillet 2018.