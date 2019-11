Maxime à un plan pour sauver Wafa et Oliver : essayer de rallier Dylan à leur cause et éliminer Fanny et Nani. Cependant, au retour du duel ultime, ils apprennent que celles-ci sont immunisées. Leur plan tombe donc à l’eau. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1

