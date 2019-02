Dans l'épisode 54 de la Villa des Coeurs Brisés : L'histoire d'amour de Matthieu et Jelena a été assez compliqué. Mais Jelena décide de poser à ultimatum à Matthieu ; Elle ne veut plus plus attendre. Après une longue discussion, Mathieu décide d'ouvrir son coeur et embrasse la jolie brune ! Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.