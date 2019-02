Avant de partir à Punta Cana, Julien et Shushu s'étaient revus et avaient décidé de se laisser une seconde chance. C'était sans compter l'arrivée de la belle Audrey qui a fait tourner la tête de Julien. Jelena demande pendant le dîner à Julien " Et Shushu ?" mais celui-ci n'a pas l'air de vouloir s'exprimer sur ce sujet et fait comme si de rien n'était... Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX