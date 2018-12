Exclu – Episode 6 : Cloé déterminée à trouver l’amour avec (ou sans) Virgil !

Message de Lucie : Julia Sarah et Cloé vont partir en date chacune avec un prétendant. Les filles sont ravies de sortir de la villa et de découvrir des nouvelles personnes. Virgil qui apprécie beaucoup Cloé est déçu que la jeune femme parte à ce date. Cloé lui explique qu’ils ne se sont rien promis et qu’elle veut prendre son temps. Pour lui rappeler qu’il existe, il décide de lui envoyer une photo d’eux deux. Cloé va-t-elle se rapprocher d’un autre homme ? Réponse dans l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.