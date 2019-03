Exclu - Episode 66 : Jelena va-t-elle demander Matthieu en mariage ?

Le soir de son anniversaire, Jelena a décidé de prendre à part Matthieu. L’heure de la déclaration d’amour a sonné ! “Tu es vraiment quelqu’un avec qui j’ai envie d’avancer et je ferais tout pour,” avoue la coeur brisé qui a un cadeau un peu spécial pour l’occasion. “Donne-moi ta main et ferme les yeux !” Matthieu a des sueurs froides. Que va lui offrir Jelena ? Réponse dans l’épisode de ce soir. La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.