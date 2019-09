EXCLU EPISODE 7 - Cloé donne des conseils à Emma pour séduire Antho

Cloé et Emma se retrouvent pour discuter d’Antho. Emma semble perdue et elle ne sait plus quoi faire pour se rapprocher d’Antho, Chloé est là pour la conseiller et pousser les deux candidats à baisser leurs gardes. Exclu de l’émission La Bataille des Couples du mardi 3 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.