EXCLU EPISODE 7 - Olivia s'effondre devant Inès et Nani

Après deux semaines d’aventure, Olivia craque… Elle ne supporte plus les reproches qui fusent à l’égard de son couple. En effet, les autres couples reprochent à Olivia et Alex de ne pas assez prendre position dans les stratégies. Olivia fond en larmes mais Inès et Nani sont là pour l’écouter et la conseiller. Exclu de l’émission La Bataille des Couples du mardi 3 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.